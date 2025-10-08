Modric: “Mi sto giocando il Mondiale, contro la Repubblica Ceca sarà una gara fondamentale”

08/10/2025 | 22:38:59

Luka Modric ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della Croazia: “Non ho un consiglio particolare per il nostro ct per la sua centesima partita, solo il desiderio che la ricordi con piacere. Tutti vogliamo fargli un grande regalo con un bel risultato. Credo che la mia centesima sia stata contro la Finlandia. Spero che domani potremo festeggiare il suo traguardo con una buona prestazione. Quel numero è qualcosa di fenomenale, soprattutto per un allenatore, perché oggi nel calcio c’è pochissima pazienza. È la prova del grande lavoro che ha fatto in tutti questi anni. 5-1 dell’andata? Il ct ci dirà cosa dobbiamo fare. Dobbiamo prendere le cose positive di quella partita e ripeterle domani. Sarà una gara diversa, ogni partita ha la sua storia. Loro saranno più forti in casa, ci attende una sfida dura contro una squadra aggressiva. Dovremo essere al massimo livello. Dovremo essere aggressivi e combattivi: domani si gioca per il Mondiale” ha detto riguardo alla sfida con la Repubblica Ceca.

FOTO: X Milan