Modric: “Mi sento bene fisicamente. Con Ronaldo abbiamo parlato della partita”

Luka Modric, alla vigilia della gara contro il Portogallo di domani in Nations League, ha parlato in conferenza stampa. Queste le parole del centrocampista della Croazia: “Sono decisamente pronto, credo che lo dimostrerò. Mi sento bene fisicamente, mi sento meglio quando gioco più partite di fila rispetto a quando salto le partite. Mi piace il calcio, il calcio è la mia vita, ho motivazione. Non sono all’inizio della mia carriera, non succederà. durare per sempre e voglio godermi ogni momento. Anche solo giocare per la nazionale è una motivazione sufficiente per noi, soprattutto contro squadre come il Portogallo. Se non abbiamo un motivo per questo, allora non dovremmo essere qui. Possiamo aspettarci un risultato positivo solo se siamo al massimo e credo che possiamo farlo. Ronaldo? L’ho visto, abbiamo parlato un po ‘della partita, sono contento di rivederti dopo tanto tempo, abbiamo bei ricordi. È sempre bello vederlo, abbiamo ricordato momenti del Real Madrid. Era la solita conversazione di buoni amici.

Foto: twitter ufficiale Croazia