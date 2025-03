Modric: “Mbappé? Sono sicuro che potrà vincere più di un Pallone d’Oro”

In un’intervista rilasciata a Telefoot, il centrocampista della Croazia Luka Modric ha esaltato Kylian Mbappé: “È uno dei migliori giocatori al mondo. Lui ha tanta facilità. Questa è una cosa che ho visto raramente. Ciò che mi colpisce di più è la sua personalità. È un ragazzo straordinario, molto umile, sempre pronto a fare battute. Dall’esterno possiamo dire che non è la sua stagione migliore, nonostante abbia già segnato trenta gol! Per il Pallone d’Oro, lasciamo che continui a fare quello che sta facendo, ovvero aiutare il Real Madrid a vincere titoli: sono sicuro che sarà tra i favoriti per vincere non uno, ma diversi Palloni d’Oro”.

Foto: Instagram Real