Modric: “Maignan ci ha salvati, rigore sfortunato. Senza quello non so se ci avrebbero segnato”

25/01/2026 | 23:07:13

Modric ha analizzato il pareggio dell’Olimpico tra Roma e Milan. Le parole a DAZN: “Penso che abbiamo iniziato bene i primi 10 minuti, poi la Roma ha dominato e Mike ci ha salvati. Nel secondo tempo abbiamo fatto molto meglio, abbiamo creato alcune occasioni e poi è arrivato questo rigore sfortunato: se non ci fosse stato non credo avrebbero segnato. Continuiamo la striscia senza perdere ed è una cosa positiva per noi. Un peccato che non siamo riusciti a mantenere il vantaggio”.

