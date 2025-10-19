Modric: “Leao è uno dei migliori al mondo. Scudetto? Pensiamo a una partita alla volta”

19/10/2025 | 23:11:58

Luka Modric ha parlato a Dazn dopo Milan-Fiorentina: “Rafa è davvero fantastico e stavo aspettando di giocare con lui, sfortunatamente si è fatto male presto ma ora è tornato e questo è il Rafa di cui abbiamo bisogno. Un talento straordinario e giocatore: per me uno dei migliori al mondo e lui può ancora migliorare, questo è fantastico. Dipende solo da lui e spero che questi due gol lo aiutino a fargli crescere la fiducia. È molto importante per noi. Dobbiamo pensare partita dopo partita, stiamo crescendo come squadra: oggi contro una buona squadra abbiamo mostrato carattere e qualità, questa è la giusta strada per tutti insieme. Dobbiamo continuare e non dobbiamo pensare troppo in là, fare quello che ci dice il mister”.

FOTO: X Milan