Modric, le prime parole sui social rossoneri: “Contento di iniziare un nuovo capitolo della mia carriera. Un grande abbraccio a tutti!”

14/07/2025 | 13:09:27

Luka Modric è arrivato in mattinata a Milano per legarsi al Milan. L’ex Pallone d’Oro ha rilasciato il seguente messaggio sui social del club rossonero: “Ciao a tutti, sono appena atterrato a Milano e sono molto contento di essere qui per iniziare un nuovo capitolo della mia carriera. Un grande abbraccio a tutti!”.