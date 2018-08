Modric, le parole del Buitre e il flop di Lopetegui. Ora per l’Inter…

Luka Modric non ha messo un altro trofeo in bacheca, avrebbe ingrandito una collezione infinita. La Supercoppa gli avrebbe dato speranze per potersi candidare con autorevolezza al Pallone d’oro, conquistando il primo gradino e non una posizione a ridosso del vincitore. Siamo entrati ormai nelle ultime 44 ore circa di mercato, le parole di Butragueno sembrano una sentenza definitiva. Anche perché il tempo stringe, tra Real e Inter non c’è stato un contatto diretto, passaggio essenziale per aprire una trattativa. Butragueno ha alzato un muro che sembra l’Everest, a questo punto l’Inter può sperare nell’imponderabile oggi, in uno strappo improvviso. Ogni tanto sono cose che accadono, teniamo in vita una speranza minima mentre ormai siamo a due chilometri scarsi dal traguardo di questa indimenticabile sessione estiva di calciomercato. E il flop di Lopetegui in Supercoppa non consente certo al Real di vivere ore serene.

Foto: Twitter personale Modric