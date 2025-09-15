Modric, infranto un record centenario. E’ il giocatore più anziano a trovare il primo gol in Serie A

15/09/2025 | 11:41:40

Record su record per Luka Modric, l’uomo decisivo ieri sera in Milan-Bologna. La stella croata è entrata in un ristretto mix di ultra quarantenni a segno in Serie A. E’ il centrocampista più anziano a segnare in massima serie oltre ad essere anche il quinto giocatore più anziano di sempre ad aver fatto gol in Serie A dopo Ibrahimovic, Costacurta, Piola e Totti.

Il nuovo record riscontrato è che Modric diventa il giocatore più anziano in assoluto a segnare il suo primo gol in Serie A. Ha battuto un record quasi centenario che apparteneva ad Angelo Mattea, che segnò la sua prima rete in Serie A a 38 anni e 7 giorni, in una Ambrosiana Inter-Casale 5-1 del 1930.