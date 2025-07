Modric in arrivo a Milano: lunedì visite e firma

12/07/2025 | 18:39:24

Il Milan si appresta ad accogliere Luka Modric. Il campione croato lunedì inizierà la sua avventura con i rossoneri, giorno nel quale arriverà la firma sul contratto dopo le visite mediche di rito. Un primo assaggio di Milan, a quel punto il croato saluterà per andare in vacanza, prima di mettersi a disposizione della squadra dai primi di agosto. Un annuncio anticipato da Allegri e atteso da tutto il mondo rossonero, con il nuovo arrivato Samuele Ricci che si è detto pronto a condividere lo spogliatoio con il fuoriclasse: “Mi confronterò con uno dei centrocampisti più forti al mondo, sarà importante imparare tante cose da lui, in campo e fuori. Dovrò essere come una spugna, assorbire tutto quello che mi potrà essere utile per la mia carriera. Ma da lui come dagli altri compagni” ha detto durante la conferenza stampa di presentazione. Adesso tutto il Milan aspetta a braccia aperte Luka Modric.

Foto: Instagram Modric