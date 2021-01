Modric: “Il rinnovo? Ne stiamo parlando. Il Real è in ripresa”

In conferenza stampa alla vigilia della semifinale di Supercoppa spagnola contro l’Athletic Bilbao, ha parlato Luka Modric, centrocampista delle merengues che ha anche parlato in merito al suo rinnovo con il Real Madrid.

Queste le sue parole: “Sto lavorando molto al di fuori degli allenamenti e ho tanta voglia di dimostrare che gli anni non sono un problema. Non devi guardare gli anni e devi dimostrare in campo. E’ quello che sto cercando di fare. Quanti giocatori over 35 fanno ancora la differenza in Europa? Lo voglio davvero, ma non faccio niente di speciale. Penso di poter continuare a questo livello per qualche anno. Il rinnovo di Ramos? Voglio il meglio per Sergio, perché è mio amico. Non mi posiziono da nessuna parte. E’ un problema di Sergio e del club, come è un problema il mio con il club. Non riesco a posizionarmi, sono problemi di tutti. Il rinnovo è sulla strada giusta? Sto parlando con la società e sta andando tutto per il verso giusto. Sono contento di come stanno andando le cose, ma non posso dire di più”.

Foto: Marca