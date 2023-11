Modric: “Il Real Madrid è tutto per me. Sono grato al miglior club della storia del calcio”

Luka Modric, centrocampista del Real Madrid, ha rilasciato un’intervista al canale ufficiale del club spagnolo: “Il Real Madrid è tutto per me. Fa parte della mia vita, della mia famiglia e del mio modo di vivere. Sono nato in Croazia, ma sono qui da undici anni e mi sento a casa. Sono grato per tutto quello che ho vissuto e ancora vivo nel miglior club della storia del calcio. Al di là dei riconoscimenti e dei titoli, la cosa più importante è stata l’amore dei tifosi”.

Infine, sulle 500 presenze collezionate con i Blancos: “È incredibile, non so cosa dire. Raggiungere questo traguardo è incredibile. 500 partite è una cifra che pochissimi giocatori hanno raggiunto per il Real Madrid, essere tra quei pochi eletti mi riempie di orgoglio. Oltre a tutti i premi e i trofei, il riconoscimento dei tifosi, che sono sempre stati dietro di me, è stata la cosa più importante. Non puoi ingannare la gente. L’amore che provo ogni volta che metto piede sul campo Bernabéu mi rende molto felice. Quindi ho sempre cercato di ripagarlo dando il massimo”.

Foto: Twitter Real