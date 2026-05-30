Modric: “Grazie a tutti i tifosi. Alla fine dobbiamo affrontare la dura realtà”

30/05/2026 | 10:16:41

Si è affidato al suo account Instagram Luka Modric per ringraziare i tifosi milanisti e fare un bilancio della stagione. Ecco le sue parole tra affetto e delusione per il finale di campionato: “Una stagione con momenti belli e momenti difficilli, ma alla fine dobbiamo affrontare la dura realtà e ammettere che non è finita come avremmo voluto! Vorrei ringraziare di cuore tutti I tifosi del Milan per l’affetto, il rispettoe il grande supporto che mi hanno dimostrato durante tutto l’anno!”.

Foto: X Milan