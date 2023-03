Intervenuto in conferenza stampa, il centrocampista del Real Madrid e della Nazionale croata, Luka Modric, ha così parlato del suo futuro e delle voci che lo accostano all’Al-Nassr, club dove milita il suo ex compagno di squadra Cristiano Ronaldo: “Futuro all’al-Nassr? Lo ripeto per la centesima volta, il mio desdiderio è uno solo: restare al Real Madrid. Il resto sono solo voci”.

Foto: Twitter Real Madrid