Modric festeggia: “Il Pallone d’Oro un onore e un sogno. Ringrazio il Real e i miei compagni”

Luka Modric spodesta l’ormai ex compagno Cristiano Ronaldo e si aggiudica il Pallone d’Oro 2018. Il centrocampista croato del Real Madrid ha esternato le sue emozioni direttamente dal palco della cerimonia: “È un onore, un privilegio. Non ci sono parole per descrivere tutto questo! Vorrei ringraziare tutti i presenti, la mia squadra, il Real Madrid, e tutti coloro che ci lavorano. E poi la mia Nazionale e soprattutto la mia famiglia, che mi permette di essere quello che sono, come uomo e come professionista. Quando sei piccolo hai sempre un sogno: il mio era giocare in un grande club, vincere dei trofei. Ma il Pallone d’Oro è il massimo”.

Foto: France Football Twitter