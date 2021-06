Modric e Perisic nella storia della Croazia

Ancora una volta la Croazia è stata trascinata dai veterani Luka Modric e Ivan Perisic. I due giocatori ieri sono stato protagonisti della partita contro la Scozia, che ha permesso alla Nazionale croata di qualificarsi per gli ottavi di finale dell’Europeo. Ottima prestazione per entrambi nel 3-1 finale. Il centrocampista del Real Madrid, con la bellissima rete realizzata, è entrato nella storia visto che è il primo giocatore della Croazia a segnare in tre differenti edizioni degli Europei (2008, 2016, 2021).

🇭🇷 Luka Modrić = Croatia’s youngest AND oldest EURO goalscorer 👏 ⚽️ EURO 2008 vs Austria (22y, 273d)

⚽️ EURO 2020 vs Scotland (35y, 286d)#EURO2020 pic.twitter.com/XufVodNCVi — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 22, 2021

Ivan Perisic, invece, come riporta Opta, è diventato il miglior assist-man della storia della Croazia agli Europei (3 passaggi vincenti). L’esterno dell’Inter è stato direttamente coinvolto in ciascuno degli ultimi 4 gol della sua Nazionale agli Europei (2 gol, 2 assist).

FOTO: Twitter Hns Cff