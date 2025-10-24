Modric: “Dovevamo ammazzare la partita nel primo tempo. Siamo arrabbiati, persi due punti preziosi”

24/10/2025 | 23:12:44

Luka Modric ha parlato a Dazn dopo Milan-Pisa: “Dovevamo ammazzare la partita nel primo tempo. Abbiamo giocato bene ma abbiamo segnato solo un gol. Abbiamo cominciato il secondo tempo in modo molle, poi c’è stato il rigore sfortunato ed il gol. Ma questo è il calcio, per questo è bello: anche se sei più forte e meriti di vincere può succedere di tutto. Siamo tristi e arrabbiati per aver perso due punti preziosi. Loro giocavano uomo su uomo e ci scambiavamo per creare più spazio e confonderli. Per la maggior parte della partita ci siamo riusciti ma dobbiamo vincere queste partite in casa. Ma andiamo avanti”.

FOTO X Milan