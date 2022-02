Modric: “Cresciuto durante la guerra e bisogna fermarla subito affinché non paghino gli innocenti”

Quella tra Russia e Ucraina purtroppo è solo l’ultima delle guerre che si sono susseguite negli anni. Lo sa bene Luka Modric, nato e cresciuto in Croazia ai tempi del conflitto nei Balcani. Il centrocampista del Real Madrid, che per un certo periodo di tempo ha anche vissuto da rifugiato dopo l’assassinio del nonno, ha pubblicato un tweet invocando la pace: “Sono cresciuto durante la guerra e non lo auguro a nessuno. Dobbiamo fermare queste sciocchezze in cui muoiono persone innocenti. Vogliamo vivere in pace“.

Foto: Twitter Real Madrid