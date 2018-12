Modric: “CR7 e Zidane meglio di Messi e Mourinho. E sul Pallone d’Oro…”

Luka Modric, vincitore del Pallone d’Oro 2018, ha rilasciato una breve intervista sui profili social di France Football dando le proprie preferenze in merito a giocatori, allenatori e non solo. “Ronaldo o Messi? Cristiano. Tiro o passaggio decisivo? Passaggio. Griezmann o Mbappé? Kylian. Controllo di palla o tiro al volo? Controllo. Francia o Spagna? Spagna. Zidane o Mourinho? Zidane. Pallone d’Oro o The Best? Pallone d’Oro! (ride, ndr)”. Di seguito il video completo con le risposte di Modric:

