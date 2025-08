Modric: “Serie A campionato competitivo. Spero di rispettare le aspettative”

04/08/2025 | 17:17:45

Da Casa Milan tanti, tantissimi sorrisi, soprattutto quello del protagonista indiscusso della giornata, Luka Modric. Dopo le prime parole rilasciate ai canali ufficiali del club, l’ex Pallone d’Oro si è presentato ai microfoni della stampa come nuovo giocatore rossonero. Le dichiarazioni dell’ex Real Madrid: “Ci sono grandissime aspettative su di me, ma non vedo l’ora di iniziare. Spero di essere in grado di rispondere alle esigenze”.

“Ho amici che giocano qui, è un campionato competitivo. Sta tornando ad alti livelli come in passato. Dal punto di vista tattico le squadre sono molte organizzate. Questa è una differenza importante rispetto a LaLiga”.

Foto: Instagram Modric