Modric, classe ed esperienza per il nuovo centrocampo del Milan

14/07/2025 | 11:03:10

Luka Modrić, in arrivo a Malpensa per unirsi ufficialmente al Milan, arricchisce il Diavolo di intelligenza tattica e personalità, rispondendo in pieno alla visione di Massimiliano Allegri. A quasi 40 anni, Modrić è un vero regista moderno: perfetto nell’impostazione del gioco, abile nei passaggi filtranti e maestro nella gestione dei ritmi. Sarà un punto di riferimento non solo in fase offensiva, ma anche nella copertura e nella lettura delle situazioni difensive. Il tecnico toscano potrà contare su di lui come faro del centrocampo, un elemento affidabile nei match decisivi e nelle partite in cui servono calma e resistenza mentale. La sua esperienza europea sarà preziosa per un Milan chiamato a ritrovare la continuità e la mentalità vincente. In un gruppo che ha perso alcuni punti di riferimento tecnici, Modrić sarà una guida anche per i più giovani. La sua presenza alza il tasso di leadership in un Milan che torna ad avere ambizioni importanti. Con lui in campo, Allegri potrà gestire meglio i tempi di gioco, alzare la qualità complessiva della squadra e dare un’identità più chiara alla manovra, soprattutto contro difese chiuse o avversari più strutturati. Modrić non è solo un nome: è un sistema di gioco ambulante, pronto a guidare la rinascita rossonera.

Foto: Instagram Modric