Modric: “Avevo altre offerte, ma preferivo rimanere in Europa. Ho voluto il Milan dal primo minuto”

16/07/2025 | 14:42:22

Il nuovo centrocampista del Milan Luka Modric ha parlato ai canali ufficiali rossoneri: “Ho raggiunto tanti traguardi, più di quelli che mi sarei aspettato. Sono felice e grato di quello che ho fatto. Non mi sento mai soddisfatto, voglio sempre di più, specialmente a livello professionale. Quando vinci, quanto hai questo sentimento lo vuoi sempre riprovare, per questo ho ancora la voglia e la fame di vincere. Volevo rimanere in Europa per continuare a giocare un calcio competitivo. Avevo altre offerte, ma quando mi ha chiamato il Milan per me era chiaro. Lo volevo dal primo minuto. Mi ha impressionato anche il fatto che il ds Tare è venuto in Croazia per presentarmi il progetto e tutto il Milan”. Sulla Serie A: “Ho guardato molto il calcio italiano, è un campionato molto competitivo che è cresciuto molto. Ci sono molti giocatori croati che militano in Italia e mi piace seguire i miei compagni di nazionale. Ci sono grandi squadre, bravi giocatori. È un campionato molto tattico e fisico”. Sul numero di maglia: “Mi piace questo numero. So che al Milan il numero 10 è indossato da un grandissimo giocatore come Leao. Lui è il presente e il futuro del Milan. Visto che il 10 non era libero ho dovuto sceglierne un altro. Ho preso il 14 perché mi piace”.

FOTO: Sito Milan