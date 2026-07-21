Modric ancora al comando, il punto sul centrocampo del Milan

21/07/2026 | 23:20:08

Modric ha mantenuto le premesse e forse le promesse, nel senso che aveva deciso di dare precedenza al Milan se avesse deciso di continuare a giocare. E quindi il suo rinnovo è linea con quanto era chiaro da tempo. Adesso il Milan, prima di fare un’altra entrata in quel settore, dovrà decidere in modo chiaro e definitivo il futuro di Jashari e Samuele Ricci. Questi ultimi, come anticipato diverso tempo fa, sono nella lista dell’Atalanta. Ma anche Fofana e Loftus Cheek non sono considerati intoccabili, quindi andranno fatte valutazioni approfondite.

foto x milan