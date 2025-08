Modric: “Ancelotti non mi ha condizionato, sapevo già di voler essere qui”

04/08/2025 | 17:34:16

Da Casa Milan tanti, tantissimi sorrisi, soprattutto quello del protagonista indiscusso della giornata, Luka Modric. Dopo le prime parole rilasciate ai canali ufficiali del club, l’ex Pallone d’Oro è pronto a presentarsi alla stampa come nuovo giocatore rossonero. Di seguito le parole dell’asso croato: “Con Ancelotti ho parlato in generale del club, dei tifosi. È un club esigente come il Real Madrid. Le sue parole non mi hanno condizionato, sapevo di voler essere qui”.

“La scorsa stagione non è andata benissimo per il Milan, ma ormai fa parte del passato. Bisogna ricominciare a lavorare. Ho sensazioni positive. Non so quale sia stato il problema della passata stagione. Come contro il Real Madrid lo scorso anno, bisogna mantenere questo livello”.

Foto: sito Milan