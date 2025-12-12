Modric: “Allegri è un grande allenatore, un vincente. Al Mondiale ci saranno tutte le migliori, quindi l’Italia deve esserci”

12/12/2025 | 11:46:11

Il centrocampista del Milan, Luka Modric, ha parlato in un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole:

“Come riesco a quarant’anni a essere ancora decisivo? Mi sento bene, fisicamente e psicologicamente, e mi piace quello che faccio. Voglio continuare così perché mi diverto. Tutto sta andando come volevo. La lotta scudetto? Secondo me stiamo facendo un buon lavoro e l’obiettivo è quello di non fermarsi anche se ci sono tante squadre che lottano per il primo posto. È dura, ma andiamo avanti. Con fiducia. Le differenze tra calcio italiano e spagnolo? Dall’estero forse non si percepisce quanto sia difficile la Serie A, ma vi assicuro che il vostro è un campionato molto duro e competitivo. Io non sono rimasto sorpreso perché ero preparato: lo conosco fin da ragazzo, quando lo guardavo in tv, e ho continuato a seguirlo anche in questi anni. Sapevo ciò che avrei trovato ed ero pronto. Allegri? È un grande allenatore, un vincente. Mi diverto a lavorare con lui e mi ha sorpreso per la sua personalità. Ha una grande capacità di creare un feeling con lo spogliatoio perché è abituato a gestire i grandi campioni: ti aiuta a dare il massimo e ti fa stare tranquillo così è più semplice fare quello che devi. Italia al Mondiale? Sarebbe una tragedia per voi saltare la terza Coppa del mondo di fila… Spero che l’Italia si qualifichi perché al prossimo Mondiale ci saranno tutte le migliori e l’Italia è una delle migliori. Quindi deve esserci”.

Foto: Instagram Modric