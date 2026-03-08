Modric: “Abbiamo fatto un partitone, qui sono felice. Nessun dubbio sul gol annullato all’Inter”

08/03/2026 | 23:12:52

Luka Modric ha parlato a DAZN al fischio finale del derby vinto per 1-0. Queste le sue dichiarazioni: “Ci abbiamo sempre creduto. Non pensiamo a questo. Pensiamo partita per partita. Nel primo tempo abbiamo fatto un partitone, nel secondo tempo l’Inter è migliorata. Ma abbiamo difeso da squadra, abbiamo meritato la vittoria. Ora testa al finale di stagione per continuare così. Il gol annullato? Non ci sono dubbi, l’arbitro ha fischiato prima che la palla entrasse. Futuro di Allegri e Leao? Ci sono sempre rumors intorno alla squadra, ma non mi interessa. Sono molto contento qui. È stato bello vedere Sergio Ramos allo stadio: quando il capitano viene qui bisogna vincere. Non penso a nient’altro comunque, penso solo a lavorare”.

foto x milan