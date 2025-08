Modesto: “Siamo un gruppo unito, abbiamo trattato tutti i ragazzi allo stesso modo”. Sulle prossime mosse…

06/08/2025 | 23:50:28

In casa Juventus, dal ritiro in Germania dei bianconeri, ha parlato per la prima volta ai media il direttore tecnico Francois Modesto.

Queste le sue parole: “Il ritiro sta andando molto bene, siamo contenti. Abbiamo iniziato il ritiro da Torino, siamo stati molto bene lì a casa nostra. Poi adesso siamo arrivati nella casa del nostro sponsor dove abbiamo trovato tutto perfetto. Stiamo lavorando tanto a livello fisico e tecnico con il mister e con tutta la squadra e siamo molto felici e molto contenti di quello che i ragazzi stanno facendo”.

Sul suo lavoro: “Beh, quella di sempre, come un direttore tecnico. Siamo la società, siamo vicini allo staff tecnico, ai giocatori, alla quotidianità e siamo la persona che fa da tramite con la società, lo staff tecnico e i giocatori”.

È stata una sorpresa per lei la chiamata della Juventus, come la valuta anche all’interno del suo percorso e della sua carriera?

“È stata una cosa bellissima, però è stata una trattativa molto veloce e quando per un dirigente, per un calciatore arriva la chiamata della Juventus è un motivo di orgoglio”.

Direttore, come state gestendo quei giocatori che sono chiacchierati in chiave mercato? Li avete tenuti in gruppo, però magari hanno bisogno di un’attenzione in più?

“Sì, però quest’anno abbiamo deciso di portare tutti insieme con l’accordo del mister perché siamo la Juventus e dobbiamo trattare tutti uguali. Siamo stati chiari con loro, però anche loro si comportano molto bene, siamo felici e speriamo che andrà tutto bene”.

Lei è stato anche calciatore, conosce bene le dinamiche di campo. Le chiedo che gruppo ha trovato, che squadra ha trovato e anche se magari l’ha colpita qualcuno da un punto di vista tecnico o anche caratteriale?

“Ho trovato un gruppo unito, un gruppo che vive bene insieme, che hanno creato una cosa con lo staff tecnico molto importante e molto bello. Infatti si è visto gli ultimi risultati che sono riusciti ad arrivare in Champions. Ragazzi per bene, che vivono bene insieme e stanno già preparando un anno molto importante”.

Se ci dà le prime impressioni del mister, immagino vi sarete già confrontati. Se è contento, a che punto è il gruppo?

“Qual è la situazione al momento? Il mister è molto contento, ha fatto un bel lavoro l’anno scorso, vuole continuare a fare quel lavoro lì. Gli diamo la possibilità di continuare questo e siamo tutti i giorni con lui, parliamo della quotidianità e siamo in linea perfetta con la società e con lui”.

Sul lavoro atletico: “Sarà un anno molto lungo, con tante partite, però secondo me il Mondiale per club è stato molto importante per la coesione del mister e del gruppo. Hanno lavorato bene, hanno creato qualcosa di importante, hanno fatto delle partite con delle grandi squadre, hanno preso tanta fiducia. Però hanno avuto anche tre settimane di vacanze, come tante squadre grandi, come anche nel solito del calcio la gente che va al Mondiale o all’Europeo hanno poche vacanze, loro sono abituati, però lo staff tecnico lavora molto bene, anche lo staff medico sta lavorando molto bene sul recupero dei ragazzi e compagnie, siamo molto fiduciosi su questo”.

Ci dà un riscontro sui nuovi arrivati, come si sono inseriti?

“Si sono inseriti molto bene perché il gruppo è sano, è bravo, i ragazzi li hanno accolti molto bene, a braccia aperte, e poi sanno che sono sempre stati qua con noi.”.

Lavorare con un dirigente come Comolli e anche con un dirigente come Chiellini, magari vi siete affrontati più volte sul campo, con Comolì magari è la prima esperienza in Italia, come sta trovando?

“Ci stiamo trovando bene, siamo una team, siamo tutti e tre insieme, collaboriamo tutti i giorni insieme, Giorgio è stato con noi fino a stasera, è andato via, Giorgio è il DNA della Juve, ci sta aiutando molto perché è un campione grande della Juventus. Il signor Comolli ha un’esperienza internazionale, ha tanti anni nel calcio, è una persona con molta esperienza e tutti e tre andiamo molto d’accordo, ci confrontiamo molto e facciamo un team”.

Foto: sito Juventus