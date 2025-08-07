Il DT Modesto: “Continuiamo a lavorare per Kolo Muani. Douglas Luiz? Sa di aver sbagliato”

07/08/2025 | 10:10:13

François Modesto, direttore tecnico della Juventus, ha parlato direttamente dal ritiro di Herzogenaurach, ai microfoni di Tuttosport, principalmente del tema più caldo dell’estate bianconera: il mercato. Su Kolo Muani: “Siamo allo stesso punto: lavoriamo, stiamo prendendo le informazioni necessarie. Sa benissimo cosa deve fare. C’è fiducia. C’è sempre fiducia”. Sul mercato: “Prima di tutto, stiamo valutando i calciatori qui presenti, e di loro siamo molto contenti. Valuteremo. Con le discussioni che abbiamo col mister e con la direzione. Capiremo chi potrà venire ad aiutare la squadra”. Su Douglas Luiz: “Douglas è stato riaccolto bene. Sa che ha sbagliato, glielo abbiamo fatto capire. L’abbiamo convocato e gli abbiamo fatto comprendere cosa sia la Juventus. Douglas è molto dispiaciuto. Poi la cosa è passata ed è tornato in gruppo”.

FOTO: X Juventus

