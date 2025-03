Moder (rigore) risponde a Thuram: 1-1 all’intervallo tra Inter e Feyenoord

L’Inter è a 45 minuti dalla qualificazione ai quarti di finale di Champions League. La compagine di Inzaghi è 1-1 contro il Feyenoord, conservando al momento il doppio vantaggio costruito a Rotterdam.

Inter che perde De Vrij nel riscaldamento al suo posto c’è Acerbi. Parte forte la compagine di Inzaghi che cinge di assedio il Feyenoord. All’8′ Thuram con un destro a giro trova il vantaggio nerazzurro che rende ancora più ampio il vantaggio dopo il 2-0 della gara di andata.

Inter che gestisce, sembra in assoluto controllo, anzi, va vicino anche al 2-0. Ma al 39′, Calhanoglu commette fallo su Moder in area di rigore. Dopo un controllo al VAR, il rigore viene assegnato. Dagli 11 metri va proprio Moder contro Sommer che batte Sommer. Solo il secondo gol subito in questa Champions dai nerazzurri.

Foto: sito Inter