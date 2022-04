Modena, una vittoria chiamata Attilio Tesser. Il tecnico festeggia la quarta promozione in carriera

Sei un club e vuoi una promozione? Allora basta chiamare Attilio Tesser in panchina. È lui il protagonista indiscusso della cavalcata vincente del Modena nel Girone B di Serie C, che ha portato i canarini a trionfare nel duello fino all’ultima giornata con la Reggiana e ritornare in B a 6 anni di distanza. Ieri la sua quarta promozione in carriera, dopo quelle con Pordenone, Cremonese e Novara (fino alla A). Dopo un inizio di stagione non facile, Tesser ha portato la nave in porto con maestria. In inverno ha centrato una striscia record di 14 vittorie consecutive. Numeri che lo incoronano a maestro della categoria. Da sempre uomo equilibrato e leale, si gode oggi l’ennesimo grande riconoscimento della sua carriera. A Pordenone, invece, forse si stanno mangiando le mani per averlo mandato via troppo in fretta.

FOTO: Twitter Pordenone