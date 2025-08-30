Modena, Sottil: “Avellino piazza con tradizione e passione. Mi aspetto questo tipo di partita”

30/08/2025 | 18:00:18

In vista del match di domani tra Modena e Avellino, il tecnico dei Canarini, Andrea Sottil, ha presentato la sfida del Braglia in conferenza stampa. Le dichiarazioni salienti dell’allenatore: “Siamo molto contenti di tornare al Braglia, lo dovremo rendere insieme ai nostri tifosi una fortezza per tutto il campionato. C’è molto entusiasmo, si è creato in maniera naturale grazie alla passione della nostra gente e allo splendido gruppo di ragazzi che alleno”. Sulla partita: “Dovremo essere sereni e lucidi, fare la nostra partita mettendo in campo i nostri principi di gioco e l’identità che chiedo in ogni gara. L’Avellino è reduce dalla vittoria del campionato, si porta dietro entusiasmo, è una piazza di grande tradizione e passione, con una storia calcistica importante. Hanno giocatori di esperienza e qualità, mi aspetto una partita tosta, noi dovremo rispettarli ma farci trovare molto pronti”.

