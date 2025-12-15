Nel Modena si ferma Gregoire Defrel. “In seguito all’infortunio rimediato nei minuti finali della partita di sabato, gli accertamenti strumentali hanno evidenziato una lesione di primo grado alla regione medio-distale del capo lungo del bicipite femorale. Il calciatore inizierà immediatamente le terapie, un ulteriore controllo verrà valutato nei prossimi giorni” si legge nella nota ufficiale diramata dal club modenese.
foto sito modena
Modena, si ferma Defrel: lesione del bicipite. La nota del club
15/12/2025 | 17:33:17
