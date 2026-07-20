Modena, rottura del crociato per Manquant. La nota

20/07/2026 | 18:49:42

Nel corso della prima seduta d’allenamento del ritiro di Mezzana di sabato pomeriggio, l’attaccante gialloblù Joris Manquant si è procurato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro che ha causato la rottura del legamento crociato anteriore. Lo staff sanitario è già al lavoro per completare tutti gli accertamenti e assicurare a Joris il recupero più rapido possibile.

Questa mattina, presso l’ospedale privato Salus Hospital di Reggio Emilia, il portiere del Modena, Abdullah Laidani è stato sottoposto a un intervento chirurgico di meniscectomia parziale del menisco mediale del ginocchio sinistro, eseguito dal Dottor Rodolfo Rocchi. L’intervento è perfettamente riuscito, il calciatore inizierà da subito il suo percorso riabilitativo.

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