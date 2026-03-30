Modena, Rivetti: “Onoreremo Nina tutti i giorni con il cuore pesante e amore infinito”

30/03/2026 | 17:40:52

Silvio Rivetti ha scritto un messaggio sui social in ringraziamento al sostegno e all’affetto ricevuto negli ultimi giorni dopo la scomparsa della figlia di soli dieci anni: “Vi ringrazio a nome della mia famiglia per il vostro affetto e cordoglio. L’ambiente canarino, insieme a quello del Calcio, ci ha regalato momenti di spensieratezza, unione, condivisione e grande passione. Onoreremo la nostra speciale Nina tutti i giorni della nostra vita, con il cuore pesante ma pieno di amore infinito! Con gratitudine, Silvio”.

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