Modena, questa può essere la notte della promozione. Tutte le combinazioni per il ritorno in B

Può essere questa la notte del ritorno in B del Modena, a distanza di 6 anni. Nel 2015/16, infatti, l’ultima stagione in Serie B dei canarini. Con un vantaggio di quattro punti dalla Reggiana seconda, alla squadra di Tesser basterà vincere a Gubbio per brindare alla promozione. Potrebbe bastare anche un pareggio in Umbria, ma in questo caso bisognerebbe sperare in una non vittoria della squadra di Diana, impegnata in contemporanea al Mapei Stadium contro l’Entella. La B arriverebbe anche in caso il Modena perda a Gubbio, ma in questo caso a causa degli scontri diretti in parità con la Reggiana, i gialloblu dovrebbero sperare nella stessa sorte per Zamparo e compagni.

FOTO: Sito Modena