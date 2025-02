Modena-Mantova, le formazioni ufficiali

Qui di seguito le formazioni ufficiali del match di Serie B Modena-Mantova. Nel Modena la novità principale è la posizione di Cotali, che agirà come centrale di sinistra nella difesa a tre. Al suo fianco Caldara e Dellavalle. Tanti i cambi per il Mantova rispetto all’ultima uscita: in difesa Cella torna a destra al posto di Maggioni e Brignani e Radaelli agiranno da centrali, mentre in avanti sono out Ruocco e Bragantini. Al loro posto Galuppini e Fiori nel tridente di fantasisti, alle spalle di Mensah.

MODENA (3-4-2-1): Gagno; Caldara, Dellavalle, Cotali; Di Pardo, Santoro, Gerli, Idrissi; Palumbo, Caso; Defrel. All: Mandelli

MANTOVA (4-2-3-1): Festa; Cella, Brignani, Radaelli, Giordano; Burrai, Trimboli; Fiori, Mancuso, Galuppini; Mensah. All: Possanzini

Foto: Instagram Modena