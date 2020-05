Modena, il presidente Sghedoni regala le mascherine agli abbonati: “Ci vediamo presto allo stadio”

Il presidente del Modena, Romano Sghedoni, ha divulgato la seguente lettera: “Caro/a Abbonato/a, sono il presidente Romano Sghedoni. In questa busta troverai la mascherina ufficiale del Modena F.C. Un oggetto necessario pensato dal club in esclusiva per chi all’inizio della stagione ha avuto fiducia nel nostro lavoro. Un elemento indispensabile in questo periodo storico e spero che ricevere la mascherina personalizzata ti renda ancora più orgoglioso di far parte della nostra grande famiglia. I supporters sono il patrimonio più grande di una squadra di calcio. Quest’anno 5.444 modenesi hanno creduto nella nostra strategia sportiva e per questo, caro Abbonato, ti dico “grazie” per l’affetto che mi hai sempre dimostrato e per quello che riporrai nei colori gialloblù anche nel prossimo torneo stando vicino all’amato Modena. L’iniziativa delle mascherine è nata in collaborazione con Giacobazzi Vini, il nostro Main sponsor che come sempre ha contribuito ed aderito ad un’idea del club, e che anche in questa occasione ringrazio sentitamente per il sostegno. Concludo augurandoti in bocca al lupo per il presente e il futuro. Spero di vederti al Braglia quanto prima, questo significherebbe mettersi alle spalle il periodo di quarantena dove ognuno di noi ha fatto tanti sacrifici. Torneremo presto a gioire insieme, è il mio augurio per te e tutti noi”.