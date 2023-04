Modena e Cittadella non si fanno male: finisce 0-0 al Braglia

Si conclude con uno 0-0 la gara di Serie B tra Modena e Cittadella al Braglia. Un pareggio che non accontenta nessuna, con il Modena che non riesce ad agganciare il treno playoff e il Cittadella che resta a solo un punto dalla zona playout. Pareggio sostanzialmente giusto, gara equilibrata, due squadre che non sono riuscite a superarsi e lo 0-0 finale è il giusto risultato.

Foto: logo Serie B