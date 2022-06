Modena-Cittadini: solo conferme. Un giovane difensore per Tesser

Giorgio Cittadini in orbita Modena. Trova conferme quando avevamo anticipato diversi giorni fa: il Modena vuole prendere due difensori centrali, piace Cionek della Reggina, ma sono stati accesi soprattutto i fari per lo specialista dell’Atalanta (classe 2002, 20 anni appena compiuti) che ha un fisico imponente e qualità tecniche già apprezzate da Gasperini. Il Modena può essere una possibilità concreta per il salto di qualità. Gli emiliani continuano a pensare anche a Diaw per l’attacco e a Petriccione per il centrocampo.

Foto: Facebook Modena