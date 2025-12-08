Modena-Catanzaro, le formazioni ufficiali
08/12/2025 | 11:43:47
MODENA: Chichizola, Tonoli, Adorni, Nieling, Beyuku, Santoro, Gerli, Sersanti, Zampano, Massolin, Mendes. Allenatore: Sottil.
A disposizione: Pezzolato, Bagheria, Cauz, Dellavalle, Nador, Pergreffi, Magnino, Pyyhtia, Zanimacchia, Caso, Di Mariano, Defrel.
CATANZARO: Pigliacelli, Cassandro, Antonini, Bettella, Favasuli, Rispoli, Petriccione, Pontisso, D’Alessandro, Cisse, Iemmello. Allenatore: Aquilani.
A disposizione: Marietta, Bashi, Di Chiara, Frosinini, Alesi, Liberali, Oudin, Buso, Di Francesco, Nuamah, Pandolfi, Pittarello.
foto sito modena