Modena: brutto infortunio per Caso rottura del crociato

28/10/2026 | 14:03:56

Il Modena deve fare i conti con una situazione infortuni delicata, tra nuovi stop e percorsi di recupero ancora in corso. Gli esami strumentali hanno confermato una lesione muscolare per Daniel Tonoli e la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro per Giuseppe Caso, che dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico. Da monitorare anche le condizioni di Francesco Zampano, mentre Stenio Zanetti prosegue il lavoro riabilitativo dopo il problema muscolare rimediato contro l’Empoli. In seguito all’infortunio riportato durante il match contro il Cesena, Daniel Tonoli è stato sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di 2° grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra. Il difensore gialloblù ha già iniziato il trattamento conservativo e riabilitativo. Giuseppe Caso è stato sottoposto questa mattina a esami strumentali in seguito all’infortunio riportato ieri sera a Vicenza. Gli accertamenti hanno evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, per la quale sarà necessario un intervento chirurgico. Francesco Zampano, in seguito all’infortunio rimediato nella trasferta di Vicenza, sarà sottoposto ad accertamenti nei prossimi giorni. Stenio Zanetti prosegue invece il proprio percorso riabilitativo in seguito alla lesione miotendinea del retto femorale della coscia destra, riportata durante la partita contro l’Empoli.

foto: instagram Caso