Come già anticipato nella giornata di ieri, le strade tra il Modena e l’allenatore Bisoli si separeranno, il club ha deciso di sollevarlo dall’incarico. La vittoria manca ormai dal 21 settembre, e la squadra è in questo momento al diciassettesimo posto in classifica. La sconfitta per 1-0 con lo Spezia è stata fatale per i destini del tecnico. Si attende solo l’ufficialità.

Foto: sito Modena