MLS, termina il campionato: Vela capocannoniere, Ibra secondo. Ora i playoff

Si conclude il campionato di Major League Soccer: il capocannoniere, dopo una lunghissima e dura lotta con Zlatan Ibrahimovic, è Carlos Vela con 34 reti. Lo svedese dei Los Angeles Galaxy ed ex Milan si ferma a 30 gol. L’attaccante messicano dei Los Angeles FC, invece, ha anche superato il precedente record di marcature personali realizzate in una stagione che apparteneva all’ex Torino Josef Martinez con 31 centri con la maglia dell’Atlanta United. Ora, come di consueto, spazio ai playoff per decretare il vincitore del massimo torneo nordamericano. A seguire il quadro completo con le squadre qualificate e tutti gli abbinamenti:

Foto: barcablaugranes