MLS, Muller e Son subito decisivi. Prime gioie oltre oceano
24/08/2025 | 12:10:46
Notte di debutti e di gol per vecchie conoscenze del calcio europeo, sbarcate in USA, alla Major League Soccer.
Partiamo da Thomas Muller, l’ex Bayern Monaco, è stato decisivo con il Vancouver al debutto da titolare, contro il St. Louis City. Decisivo un suo calcio di rigore in pienissimo recupero per regalare la vittoria ai suoi.
Anche Heung-Min Son, l’ex capitano del Tottenham, ha timbrato il cartellino contro il Dallas FC. Punizione vincente al 6′ minuto per il sudcoreano, passato ai Los Angeles FC, ma risultato finale di 1-1.
Foto: sito Vancouver