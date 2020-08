MLS, insulti razzisti e minacce di morte a Cannon

Una brutta storia che arriva direttamente dagli USA. Reggie Cannon, difensore dell’Fc Dallas, è stato travolto da insulti razzisti e minacce di morte per aver criticato i fischi dei quasi 3mila tifosi presenti allo stadio, rivolti ai compagni e ai giocatori della squadra avversaria rei di essersi inginocchiati prima del fischio d’inizio della gara di MLS contro il Nashville, mercoledì. Il gesto, come noto, eseguito durante l’esecuzione dell’inno americano, è un simbolo di protesta contro la piaga del razzismo. L’Fc Dallas, attraverso un comunicato ufficiale, ha voluto mostrare tutto il supporto al proprio tesserato. “Vogliamo essere chiari: amiamo e supportiamo Reggie Cannon. I commenti razzisti e le minacce di morte che ha ricevuto sono ripugnanti e inaccettabili”, si legge nella nota che conclude così: “Minacce ingiustificate, continueremo a lavorare insieme contro il razzismo e per la causa dell’uguaglianza per tutti”.

Foto: Cannon Instagram