MLS, i Los Angeles FC di Chiellini vincono il titolo ai rigori. Finisce 3-3, segna Bale al 129′!

Finale di MLS tra i Los Angeles FC e il Philadelphia. Finale da classico show americano, quella andata in scena al Banc of California Stadium di Los Angeles che ha visto il successo della squadra losangelina. Titolo conquistato oltre oceano anche per i campioni Chiellini e Bale, anche se l’ex juventino non è sceso in campo.

La compagine di Chiellini e Bale parte favorita per vincere il titolo. Entrambi gli ex campioni del calcio europeo, però, partono dalla panchina.

Gara pazza, Los Angeles sempre avanti, 1-0 con Acosta, pareggio di Philadelhia con Gazdag.

All’81’ ancora Los Angeles avanti sul 2-1, ma arriva il pareggio di Elliott all’85’.

Si va ai supplementari, dopo i primi 15 minuti avari di emozioni, accade di tutto nel finale. Il portiere dei Los Angeles, Crepeau con una entrata killer, si fa espellere. Entra Bale per i Los Angeles, ma Elliott segna il 3-2 al 121′ che sembra condannare Bale e compagni.

Ma il grande fuoriclasse si carica la squadra sulle spalle, e all’ultimo istante, al 129′, di testa, segna il 3-3 finale che regala i rigori ai suoi.

Si va ai tiri degli 11 metri.

Il Philadelphia sbaglia 3 rigori su 3. Sanchez segna il rigore decisivo. Il Los Angeles FC è campione MLS Cup. Primo alloro per Los Angeles che dopo i grandi investimenti di questa estate, ha visto premiate le scelte fatte.

Foto: twitter MLS