MLS, De Paul a Lewandowski: “Chi sei, stupido? Io ho vinto un Mondiale e due Copa America”

10/09/2026 | 09:43:36

Attimi di tensione durante il big match di MLS fra Chicago Fire e Inter Miami. Mentre un giocatore della squadra di casa si apprestava a battere un calcio d’angolo, Robert Lewandowski, stella del Chigago e Rodrigo De Paul hanno avuto un diverbio molto acceso. Il centrocampista argentino, dopo qualche scaramuccia in campo, ha spinto l’ex Barcellona dicendogli: “Chi sei, stupido? Io ho vinto un Mondiale e due Copa America”. La reazione del polacco non si è fatta attendere e ha detto: “Parli troppo”. La situazione si è ristabilita poco dopo e la partita è terminata 1-1.

Foto: Instagram De Paul