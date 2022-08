MLS, Bernardeschi “strappa” il rigore a Jimenez e va in gol

Federico Bernardeschi ha ben iniziato la nuova avventura in MLS con la maglia del Toronto. E l’ex Juventus ha mostrato ai suoi nuovi tifosi anche doti di leadership. Nella notte, l’attaccante è stato protagonista di un gesto che fa ben comprendere la voglia di imporsi sul nuovo palcoscenico. Al momento del calcio di rigore conquistato dalla sua squadra a inizio ripresa, ha avuto un breve colloquio col compagno, Jesus Jimenez, per chi dovesse tirare. Alla fine l’ha spuntata l’ex bianconero, trasformando il penalty del momentaneo 2-3. Si tratta del secondo gol in tre presenze collezionate fin qui.