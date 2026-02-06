Mlacic: “Ho scelto questo club perché l’ho sentito come il passaggio giusto per me. Mi ispiro a Gvardiol”

06/02/2026 | 15:37:18

Il neo difensore dell’Udinese, Branimir Mlacic, ha parlato durante la propria conferenza stampa di presentazione. Queste le sue parole:

“Ho scelto questo club perché l’ho sentito come il passaggio giusto per me, tanti giocatori forti sono usciti da qui e secondo me questa è la tappa giusta. Sono appena arrivato qui a Udine, penso di poter giocare ma chiaramente devo lavorare molto per meritarmi le mie occasioni. A chi mi ispiro? Gvardiol, è un giocatore molto forte, bravo a difendere e anche palla al piede. Se ho già parlato con Runjaic? Sì ieri ho cominciato a parlare con il mister, per il numero di maglia ho scelto il 22 che era il mio numero di maglia a Spalato”.

Foto: sito Udinese