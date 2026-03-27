Mlacic: “E’ un onore essere stato contattato dall’Inter, ma non volevo saltare delle tappe”

27/03/2026 | 17:02:20

Intervistato da Sportske Novosti, Branimir Mlacic ha parlato così dell’interesse dell’Inter nei suoi confronti, come vi avevamo raccontato: “È un onore essere contattato da un gigante come l’Inter, ma non credo si debbano saltare delle tappe. Spero che arrivi il momento in cui sarò pronto per quel livello. Quanto alla Roma, in quel momento non si è concretizzato e ho optato per l’Udinese. Per quanto riguarda la Roma, in quel momento non si è concretizzata la trattativa e ho deciso per l’Udinese. Un prestito la prossima stagione? Per ora non è nei miei piani. Mi alleno, lavoro e tutto verrà definito di comune accordo con il club al momento opportuno”.

Foto: sito Udinese