Mkhitaryan: “Vorrei continuare all’Inter, ma non abbiamo deciso niente”. E sul rinnovo…

Durante l’intervista concessa a Sky Sport, il centrocampista dell’Inter, Henrikh Mkhitaryan, ha così parlato: “La mia idea è quella di finire a un livello alto com’è l’Inter, ma vedremo se andrò via o continuerò un altro anno. Per il momento sono felice qua, ma non abbiamo deciso ancora. Vorrei continuare, vedremo”.

Sul rinnovo: “Perché no? Ma dipende pure dal mio corpo, se sono capace di gestirmi, di continuare, se mantengo il livello di ora”.

foto: Instagram Inter